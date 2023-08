Situé à Piétrain (Jodoigne), Metiss est le concept store pour celles et ceux qui veulent consommer local pour faire plaisir ou se faire plaisir. Ouvert en 2022 par Valérie Kinzounza, le magasin propose une trentaine de créateurs et créatrices belges : "Je ne pourrais pas proposer quelque chose dans lequel je ne crois pas […] C’est vraiment des choses que j’aime, que je trouve stylées", affirme Valérie Kinzounza. Elle appuie encore sa sélection sur : "J’ai l’habitude de dire qu’ici on trouve des choses qu’on ne trouvera pas ailleurs."

Ces créations sont issues du circuit-court, produites en petites quantités voire en modèle unique. Metiss favorise une "slow consommation" et un lien avec l’histoire des produits vendus, Valérie suit le processus de création pour aussi "avoir une histoire à raconter aux clients".

Et afin de rendre l’expérience encore plus personnelle, Metiss est ce que l’on appelle un "commerce de destination", c’est-à-dire qu’il faut connaître l’adresse pour s’y rendre. Valérie Kinzounza partage "son univers" chez elle où se trouve son commerce qu’elle ouvre à temps partiel afin de continuer son métier de journaliste en parallèle.

Si vous souhaitez découvrir Metiss, suivez les comptes du magasin où rendez-vous aux évènements organisés afin de découvrir et rencontrer les créateurs ou créatrices.