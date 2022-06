Le métissage… Grande question abordée dans " Retour aux sources ". Avec " Métis, les enfants cachés de la colonisation ", c’est tout particulièrement l’une des faces sombres et gardées sous silence de la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi qui est évoquée…

Les Métis ne vivent pas ou ne sont pas originaires " que " d’Afrique, le genre est universel depuis que l’Homme s’est mis à voyager… et à coloniser ! En Afrique du Sud, celles et ceux nés de relations, voulues ou pas, entre esclaves et colonisateurs sont des Métis… Des Métis et des Métisses, il y en a au Canada, aux États-Unis, au Brésil, plus généralement sur le continent américain et dans tant d’autres contrées !