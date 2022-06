Métiers méconnus de la Monnaie : "Un travail digne de Steven Spielberg" explique Martin Veys, cintrier

Lorsque l’on se promène sur les plateformes qui surplombent la scène majestueuse de la Monnaie, on prend pleinement conscience de la difficulté et de la technicité de ce métier méconnu pour lequel il ne faut pas ménager ses efforts ni manquer de réactivité ou de créativité. Et de préférence ne pas souffrir du vertige !

" Le vertige, c’est avant tout mental, assène notre interlocuteur alors qu’on jette un regard dans le vide que l’on surplombe. Quand je suis en vacances au bord d’une falaise, j’ai le vertige. On peut l’avoir aussi sur une échelle de trois mètres. Quand je me retrouve ici, par contre, c’est mon boulot de porter des trucs en hauteur et je dois assurer, pour moi et pour mes collègues. Je ne souffre pas du vertige parce que je sais que ce que je fais a du sens. "

Un opéra, cela se prépare souvent des années en amont. Lors de chaque représentation, le moindre détail compte et le travail du cintrier, même s’il n’est pas forcément visible et a fortiori apprécié à sa juste valeur, est essentiel à son bon déroulement général.

" Franchement, les spectacles que l’on réalise sont dignes de Steven Spielberg au niveau des effets spéciaux ! Mon plus grand kif, c’est de pouvoir innover dans la technique, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Être créatif, exploiter la machinerie, aussi. Et savourer les applaudissements au final même si notre travail n’est pas encore terminé une fois que le rideau se baisse. Après, il y a des choses que le public ne comprend pas forcément, notamment le fait que quand on échappe un décor, il y a un humain derrière. On crée en quelque sorte des ‘effets spéciaux' avec pour différence qu’on ne recommence pas ici, qu’on n’a donc pas le droit à l’erreur. On doit donc communiquer sans cesse entre nous et l’esprit d’équipe doit donc être très fort. Cela crée une dynamique forte, une ambiance particulière. C’est nous qui sommes derrière tout cela, pas quelqu’un qui clique sur un bouton. "

Vincent JOSÉPHY