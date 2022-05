Métiers méconnus de la Monnaie : " L’objectif, c’est de rapprocher deux mondes " pour Mirjam Zomersztajn

Et pour parvenir à toucher les gens, tous les gens, le programme social " Un pont entre deux mondes " n’hésite jamais à mettre les petits plats dans les grands, offrant à ses bénéficiaires une expérience à la fois unique et exceptionnelle. " On essaie de fidéliser notre public en travaillant énormément en amont avec différentes associations pour lui offrir les codes de l’opéra, pour permettre à chacun de se sentir à l’aise, poursuit Mirjam Zomersztajn. Pour ce faire, il y a trois axes de travail pour rendre cette culture accessible à un public qui peut être fragilisé médicalement, socialement et/ou économiquement. "

Le premier axe concerne l’organisation d’une vingtaine d’ateliers de chant qui peuvent avoir lieu à la Monnaie même, dans des maisons de repos dépendant du CPAS, dans des centres de jour pour seniors ou même en prison. " A la prison de Louvain, par exemple, on est actifs depuis 2006 et même si cela peut paraitre étrange, on y rencontre un certain succès. On a donc des prisonniers qui assistent à nos ateliers depuis une quinzaine d’années… "

Le second axe concerne l’accès à la programmation centrale de la Monnaie, essentiellement lors des pré-générales ou avant-premières, avec l’avantage de pouvoir installer les personnes fragilisées à de bonnes places, gratuitement. Cela représente tout de même un quota de 5.000 places par an, qui trouvent facilement leurs destinataires via un réseau de partenaires sociaux fixes et fidèles. " Le but n’est évidemment pas de les placer au 4e étage pour qu’ils se sentent à nouveau exclus. On veut leur donner de magnifiques conditions d’accueil et cela, on ne peut le faire qu’à ces moments-là puisque ces places (NDLR : qui peuvent atteindre 140 euros l’unité) sont réservées aux abonnés lors des représentations classiques. "