Métiers méconnus de la Monnaie : "Je suis un peu le fantôme de l’opéra !", explique Jo Heyvaert, surtitreur

Dans cette pièce exiguë et cachée du regard des spectateurs, Jo Heyvaert se sent tout cas comme chez lui, dans un rôle de l’ombre qu’il affectionne : "Quand je suis dans ma cabine, je me dis toujours que je suis un peu le fantôme de l’opéra !, s’amuse-t-il quand on l’interroge sur son importance dans la réussite d’un spectacle. La vue que j’ai sur la scène n’est pas obligatoire mais elle contribue au plaisir de mon travail. Je pousse sur un bouton pour lancer chaque phrase en lisant la partition. J’ai la chance de comprendre parfaitement les opéras et je les chante en même temps, souvent. Personne ne sait que je suis là, peu de gens savent à quoi sert réellement mon métier, pensant que le surtitrage est automatique. Parfois même, j’apprends que certaines personnes qui travaillent ici depuis des années ne connaissent pas l’existence de mon travail, qui est pourtant essentiel à la bonne compréhension et à l’harmonie globale d’un opéra. Quand la technologie connaît des ratés, les gens me trouvent très vite. Le moindre grain de sable dans un spectacle, on le voit tout de suite. Ce qui est assez drôle, c’est qu’on est invisibles et que si on le reste, c’est mieux pour nous !"