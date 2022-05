Métiers méconnus de la Monnaie : Ces petites mains qui contribuent à la valeur de l'Opéra Bruxellois

Quand on s’y attarde un peu, qu’on prend le temps d’en franchir les portes imposantes pour s’offrir une visite guidée hors du temps de ce lieu emblématique, que l’on daigne partir à la rencontre de toutes ces petites fourmis travailleuses qui perpétuent la tradition d’excellence de l’Opéra National de la Monnaie et le font vivre, on s’offre une plongée dans le temps, multisensorielle.

On ouvre grand les yeux pour profiter de cette expérience unique, des étoiles plein les yeux, des bourdonnements aux oreilles, une douce odeur d’ancienneté venant même titiller les narines. Monument fédéral, la Monnaie offre plusieurs fois par an des spectacles d’exception, unanimement appréciés et reconnus un peu partout en Belgique mais aussi en Europe. Logiquement, nous avons voulu la mettre en lumière en se focalisant sur trois de ces héros de l’ombre, qui ont toutes et tous une histoire particulière à raconter, une passion à nous transmettre. Un héritage à respecter et à honorer, aussi. Ces héros aux métiers moins connus du grand public méritent, eux aussi, de profiter un peu de la lumière.

Parce qu’ils contribuent modestement mais efficacement à donner de la valeur à la Monnaie…