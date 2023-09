Métiers en pénurie : un chômeur wallon sur 30 se forme à un métier en pénurie

Selon les derniers chiffres disponibles (2022), un demandeur d’emploi sur trois formé par le Forem et ses partenaires avait choisi une filière en pénurie. Cela représente 7681 personnes, c’est-à-dire un demandeur d’emploi wallon sur 30, écrit L’Echo dans son édition de samedi. C’est la première fois que le Forem dévoile ce chiffre selon le journal l’Echo. Et le métier de chauffeur routier est l’un de ceux qui bénéficient le plus de ces réinsertions. Alors qu’il manque près de 5000 chauffeurs en Belgique, le secteur tente l’opération séduction.

Dans le Hainaut, à Houdeng, un truck show était organisé ce samedi. L’objectif est clair : chercher à convaincre des jeunes de devenir un jour chauffeurs routiers, un grand défi pour le secteur des transports.

La Wallonie compte 223.000 demandeurs d’emploi inoccupés et 158 métiers en manque de main-d’œuvre.