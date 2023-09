Métiers en pénurie: les centres de formation liégeois manquent de stagiaires

Certaines formations dans des métiers en pénurie manquent paradoxalement de stagiaires. C'est le cas par exemple à l’ASBL Futur H qui forme, à Liège, des aides soignantes et des agents d'entretien en milieu hospitalier. L’ASBL fait partie des centres d'insertion socioprofessionnelle reconnus par la Région wallonne. Orientation professionnelle, alphabétisation, filières métiers... Ces centres proposent une centaine de formations aux demandeurs d'emploi peu scolarisés en région liégeoise.

Peu d'inscrits, malgré la promesse d'un emploi

Sandra a suivi la formation d'agente d'entretien en milieu hospitalier à l’ASBL Futur H de Liège: "On gagne bien sa vie aussi en tant que technicienne de surface, et on trouve facilement du travail" témoigne-t-elle. Pourtant, malgré la promesse d'un job, seuls 6 stagiaires se sont inscrits à cette formation.

Un désamour de la société par rapport à certaines filières

Boucherie, Horeca, aide soignante... Les centres d'insertion professionnelle forment à de nombreux autres métiers en pénurie. "Si ces métiers sont en pénurie, c'est aussi parfois qu'il y a un désamour peut-être au niveau de la société par rapport à ce type de filières qu'on trouve peut-être trop exigeantes au niveau des horaires ou au niveau de la rémunération trop faible" explique Bruno Schneider, le directeur du centre d'insertion Perspectives. "Ce n'est pas évident non plus pour les centres de formation d'engager des candidats qui vont apprendre ces métiers-là. Il faut partir de la motivation individuelle des personnes."

Intérimaire, ce n'est pas une vie. Je recherche un métier stable

A 33 ans, Marwa, elle, enchaîne les petits boulots et les contrats précaires à la journée. Motivée, elle vient de débuter la formation d'agente d'entretien en milieu hospitalier. "J'ai été ouvrière de production, j'ai travaillé aussi dans la vente à la Médiacité, chaque fois en intérim. Ce n'est pas une vie. Je recherche un métier stable parce que j'ai un enfant, je suis responsable, je suis toute seule avec."

Chaque année, environ 3500 personnes suivent une formation dans les 40 centres d'insertion socioprofessionnelle de la région liégeoise. Après leur passage par un centre, 70% trouvent un emploi ou entament une autre formation.