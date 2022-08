Métiers en pénurie : les centres de formation bruxellois en quête de stagiaires

En effet, les différents centres de formations sont unanimes. "On a des demandes vraiment tous les jours des entreprises qui cherchent à engager. Et on n’a pas suffisamment de candidats qui sont maintenant déjà prêts pour pouvoir travailler" interpelle Kerstin Isselhorst. "On trouve un boulot demain du moment qu’on a une formation en poche".

C’est le cas notamment d’Edison Cueva, barman dans un hôtel de luxe dans le quartier européen. Avant de commencer des formations, il travaillait dans un petit bar à Saint-Job. "Je voulais découvrir le métier de barman. Mon patron m’a donné la brochure de Bruxelles Formations".

Après plusieurs petites formations ponctuelles, Edison Cueva a décidé de réaliser la formation complète. "J’ai fait la grande formation que j’ai réussie ici au Centre. 4 mois au centre et 4 mois au travail". Son stage s’est très bien passé. "J’ai fini ma formation le 8 mai. Le 10 mai on me proposait un CDI". "Je me suis découvert une passion" se rappelle l’ancien stagiaire en évoquant sa formation. Aujourd’hui il partage sa passion au travers des clients qu’il rencontre mais aussi sur ses réseaux.