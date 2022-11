Métiers de la sécurité : formation possible dès l’école secondaire

Treize écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles proposent cette filière, qui compte 600 élèves inscrits. Cela répond à un besoin du secteur. "Si nous avions reçu plus de moyens, nous aurions ouvert des classes supplémentaires", indique Mathieu Pirsoul, le directeur de l’établissement. "Cette option leur permettra de rejoindre l’armée, de passer des tests préparatoires à la police en fin de rhéto… Bref, de se diriger vers les métiers de sécurité, gardiennage et défense… Tout un panel très différent."

Vanessa Mortier, enseignante et coordinatrice de la section. "C’est vraiment une demande des professionnels de la sécurité, dont le secteur souffre d’un manque d’attractivité. Par ailleurs, celles et ceux qui embrassent ces études y sont mal préparés et se découragent vite. On veut remédier à cela en formant mieux les élèves. Plus tôt ils sont formés, mieux ils sont informés."

Les formateurs viennent de la Défense nationale, de la police, des pompiers… Les institutions belges seront étudiées plus en détail, sans oublier l’éducation physique : brevet de secourisme, self-défense, etc.

Le but est de préparer au mieux les examens d’entrée à la Défense nationale ou à la police, entre autres. En fin de sixième, chacun aura en poche un diplôme reconnu : celui d’agent de gardiennage.