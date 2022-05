Métiers de la sécurité : 13 établissements en Fédération Wallonie-Bruxelles proposent une formation

Se former aux métiers de La Défense et de la sécurité à partir de la quatrième secondaire. Ce sera possible dès la prochaine rentrée. L’option existait déjà en 7e professionnelle mais elle sera désormais proposée plus tôt à des élèves du technique de qualification.

L’option sera offerte dans 13 établissements de la fédération Wallonie Bruxelles. Parmi ceux-ci, l’Institut Renée Joffroy à Ath où l’option sera lancée à la rentrée de septembre dès la 4e secondaire. Jusqu’ici cette formation de l’Institut était réservée à une 7e professionnelle.