Métiers de l’influence et mode de vie durable : vers une possible réconciliation ?

Si les influenceurs occupent désormais une place de choix sur les réseaux sociaux, leur métier n’en reste pas moins une nouveauté. Exposant leurs vies, leurs styles, leurs goûts, ils génèrent des revenus via leur plateforme, souvent en s’associant à des marques dont ils vantent les produits. Pour certains, il semble difficile d’imaginer que ce type de carrière fasse la promotion d’un mode de vie plus respectueux de la planète quand l’incitation à la consommation compose leurs salaires. Pourtant, à mesure que se développent les discours écologistes, le jeune métier évolue avec les mœurs.

Si cela peut sembler dissonant de prime abord, une récente étude du géant de l’agroalimentaire Unilever souligne l’impact positif de l’industrie de l’influence sur des modes de consommation plus écologiques. Cette étude réalisée sur un panel de 6000 personnes anglo-saxonnes montre le pouvoir bénéfique de l’influence sur nos habitudes. Si l’on peut s’interroger sur l’impartialité d’une étude menée par ce type d’entreprise, les résultats n’en sont pas moins surprenants : 3 sondés sur 4 se déclarent plus susceptibles d’adopter des comportements visant à sauver la planète après avoir regardé des contenus sur le développement durable.

Dans le milieu de l’influence, les contenus sur la mode sont nombreux, et fédèrent de nombreux utilisateurs. Pour rappel, selon l’Agence de la transition écologique française, l’industrie de la mode émettrait 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Toujours selon cette même source : les invendus et les pièces peu portées ou rapidement usées seraient estimées à 4 millions de tonnes de textiles par an et ce, rien qu’en Europe. En réponse à l’expansion de la fast-fashion, la promotion du vintage et l’upcycling ont fait leur apparition. Un créneau prometteur si l’on en croit l’étude Unilever : 72% des sondés soutiennent les créateurs qui vendent des produits ou des services axés sur le développement durable.

Nombre d’influenceurs aujourd’hui profitent de leur résonance pour inciter à consommer moins (bien que toujours). Ils invitent également leurs followers à se questionner sur leurs modes de vie, partagent leurs conseils pour vivre autrement. Entre la promotion du zéro déchet, de l’upcycling ou des voyages en train, l’influence sur les réseaux peut aussi se faire porteuse de messages positifs. Le partage d’astuces et d’expériences permettant de se projeter et de voir les changements d’habitudes comme plus accessibles : parmi les sondés qui ont regardé du contenu "pratique", 69% ont ensuite entrepris de prendre de nouvelles mesures pour réduire leurs déchets plastiques ou alimentaires.

Pour trouver ce contenu, ce sont TikTok et Instagram qui remportent la palme. Les deux réseaux sont considérés comme des plateformes utiles pour trouver et échanger des conseils afin de vivre de façon plus durable pour 86% des jeunes sondés entre 18 et 34 ans.