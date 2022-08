Météorite : des scientifiques veulent aller pêcher un objet interstellaire tombé sur Terre en 2014 dans le Pacifique

Amir Siraj concluait en avril dans une interview pour Vice : "J’adore penser au fait que nous avons du matériel interstellaire qui a été livré sur Terre, et nous savons où il se trouve. Ce que je vais vérifier, et j’en parle déjà autour de moi, c’est s’il est possible de fouiller le fond de l’océan au large des côtes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de voir si nous pouvons récupérer des fragments".

Ce sera probablement bientôt chose faite !