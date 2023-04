Linkin Park se souvient de la loyauté de Chester Bennington à l'occasion des 20 ans de "Meteora"

À l’occasion du 20e anniversaire de "Meteora", les membres de Linkin Park proposent une version anniversaire de l’album et partagent des anecdotes, notamment sur Chester Bennington à qui ils souhaitent rendre hommage.

L’album "Meteora" de Linkin Park fête ses 20 ans et pour l’occasion, le groupe propose une édition deluxe comprenant un enregistrement de concert inédit et plusieurs démos. Si les fans doivent sauter de joie, RollingStone souligne que Mike Shinoda a expliqué durant l’interview qu’il a hésité à sortir ce package anniversaire : "De mon point de vue, quand la question a été posée de savoir si nous devions faire un package 20e anniversaire pour le deuxième album, je ne savais pas. Je ne voulais pas avoir l’impression d’exploiter un filon. L’album était l’album, et tout le monde connaît l’histoire. Mais nous avons commencé à découvrir des choses qui n’avaient pas été publiées."

Au micro de Zane Lowe, Mike Shinoda, Brad Delson et Dave Farrell sont revenus sur le parcours de Linkin Park et ont, évidemment, évoqué le défunt chanteur du groupe, Chester Bennington qui, s’il avait eu soif de gloire, aurait pu accepter l’offre de leur label et se lancer en solo. "[…] Ils ont en quelque sorte renvoyé la balle à [Bennington] et se sont adressés directement à lui. Et leur discours de vente, c’était : ‘Nous allons construire un nouveau truc autour de toi. Tu es une star. Tu es déjà la star, il faut que tout tourne autour de toi. On n’a pas besoin des autres gars…’ ". Chester avait alors informé le reste du groupe de l’offre qu’il venait de recevoir mais avait rassuré tout le monde lorsqu’il a déclaré qu’il avait envoyé le label "aller se faire foutre". "Pour moi, c’était un moment vraiment galvanisant. C’était le début du tous pour un et un pour tous.", a partagé Shinoda.