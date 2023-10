La 8e édition du concours mondialement connu sous le nom de "Weather Photographer of the Year 2023” a été célébrée ce jeudi. Plus de 370.000 photographes professionnels ou amateurs de 94 pays du monde ont participé à ce concours. Seules 8 photos des 25 finalistes ont été retenues par le jury composé de météorologues, de photographes et de journalistes auquel le prix du public vient s’ajouter.

Le premier prix revient à Francisco Negroni pour "A Perfect Cloud" qui remporte le titre de "Photographe météo de l’année". Ce nuage lenticulaire surplombant le cratère du volcan Villarica, au Chili est tout simplement magistral. Ce photographe a dû passer 10 jours sur place pour pouvoir obtenir ce résultat. Sa patience a donc été récompensée.