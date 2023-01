Météo vendredi : temps plus variable avec de faibles averses sur le sud et de belles périodes de soleil ailleurs

Cet après-midi, les averses auront tendance à s’espacer pour finir par s’estomper et s’éloigner de notre pays par l’est et le sud en fin de journée. Ce temps perturbé sera suivi par de beaux coins de ciel bleu. Le mercure sera en légère baisse mais toujours supérieur aux moyennes de saison entre 4 °C à Botrange, 5 °C à Saint Hubert et Spa, 8 °C à Charleroi, 9 °C entre Liège et Namur et jusqu’à 10 °C partout ailleurs sous un vent encore bien modéré de sud-ouest.