Météo : une grande marée et des vents importants créent des falaises de sable à la Côte

Des falaises de sable se sont formées sur les plages de Blankenberge et Bredene mercredi soir, en raison d’une grande marée. L’Agence flamande des services maritimes et du littoral (MDK) surveillera la situation météorologique ces prochains jours et déterminera lundi s’il y a lieu d’agir. Les falaises pourraient en effet encore prendre de l’ampleur d’ici là, ce qui est exceptionnel en été.

Lors de cette grande marée, le niveau de l’eau était 40 à 50 centimètres plus élevés que d’habitude et des vagues de deux mètres de haut ont été observées, en raison d’un vent important de secteur nord-ouest. Ce phénomène a entraîné la formation de falaises d’un demi-mètre de hauteur.

Pour l’instant, la MDK n’intervient pas. "Des rafales de 7 à 8 Beaufort sont à nouveau prévues pour les jours à venir. Prendre des mesures maintenant pour aplanir les falaises n’a donc pas beaucoup de sens", explique le porte-parole de l’agence Peter Van Camp. "La situation n’est pas trop dangereuse pour l’instant. Lundi, nous la réévaluerons, afin de déterminer les actions nécessaires à mettre en place."