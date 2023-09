Météo : une goutte froide susceptible de déstabiliser Remco Evenepoel et les autres concurrents de la Vuelta

La dépression au large de l’Irlande à l’origine des pluies chez nous va pousser l’air humide vers le golfe de Gascogne et puis la péninsule Ibérique et va générer de l’instabilité en Espagne, autrement écrit, une goutte froide. Cette poche d’air froid en altitude apportera des précipitations abondantes, de la grêle et des bourrasques sur les routes de la Vuelta. Chez nous, c’est le retour des hautes pressions, des conditions anticycloniques depuis les Açores jusqu’à la mer du Nord dès ce week-end.