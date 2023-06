Météo : un week-end très chaud en perspective

Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé avec rapidement des nuages cumuliformes en Ardenne, qui s'étendront vers le nord­-ouest en cours de journée. L'après­ midi, il y aura donc une alternance de périodes de soleil et de cumulus, mais à la côte, le ciel restera assez dégagé.

Les maxima s'échelonnent entre 25 ou 26 degrés dans les Hautes­ Fagnes et 30 ou 31 degrés ailleurs, annonce l'Institut Royal Météorologique (IRM). La journée de dimanche sera également ensoleillée et chaude. Des nuages cumuliformes se formeront par endroits mais les averses orageuses structurées devraient rester sur la France. Il fera légèrement plus humide à partir du sud­ -ouest, de sorte que des orages de chaleur pourront se produire localement au cours de la journée, en particulier dans le sud­-ouest du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 25 degrés en Hautes Fagnes, 29 ou 30 degrés ailleurs (y compris en bord de mer) et un peu plus élevés en Campine. La semaine prochaine, l'IRM prévoit une persistance de conditions très ensoleillées avec des maxima autour de 30 degrés lundi, puis un temps graduellement un peu moins chaud.