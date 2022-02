Météo : un temps sec et de larges éclaircies attendus ce lundi

Ce lundi, la journée débutera avec davantage de nuages et encore quelques averses du nord­-est à l’est du pays. En Ardenne, il s’agira toujours de neige. Ailleurs, de larges éclaircies s’imposeront depuis la frontière française. Au fil des heures, ces éclaircies gagneront finalement l’ensemble des régions avec quelques voiles d’altitude et le temps deviendra sec partout, selon les dernières prévisions de l’IRM. En fin d’après­-midi, les nuages se feront plus nombreux sur l’ouest du territoire à partir du littoral. Les maxima seront compris entre +1 degré en Hautes­ Fagnes et +7 à +8 degrés en plaine.