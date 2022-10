Météo : un samedi automnal marqué par les éclaircies et des températures clémentes

Samedi après-midi, le temps sera sec avec des champs nuageux et des éclaircies de plus en plus larges, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima varieront entre 14 et 19 degrés.

Samedi soir et cette nuit, il fera sec avec d'abord de larges éclaircies puis davantage de champs nuageux. Les températures diminueront jusqu'à 10 degrés ou, par endroits, un peu moins en Hautes Fagnes. Dans les autres régions, les minima oscilleront entre 11 et 14 degrés.

Dimanche, la nébulosité sera souvent abondante avec des averses en provenance de la France, entrecoupées de longues périodes de temps sec et d'éclaircies. Les averses s'intensifieront principalement en fin d'après-midi et en soirée, avec un risque d'orage. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés.

Dimanche soir, il fera partiellement à très nuageux avec des averses localement assez intenses et un risque d'orage. Par la suite, les précipitations s'atténueront assez rapidement, excepté au littoral. Les minima seront compris entre 11 et 16 degrés. Des rafales de vent de 50 à 60 km/h sont attendues.

La journée de lundi devrait elle aussi être marquée par un vent assez soutenu, avec des pointes de 70 km/h. Le temps sera variable, avec des averses parfois soutenues et orageuses traversant régulièrement notre pays. S'il faudra se prémunir des bourrasques, le mercure sera quant à lui empreint de douceur avec des maxima compris entre 14 et 19 degrés.