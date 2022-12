Météo : un peu plus de grisaille sur le centre et des températures toujours bien froides ce vendredi

Cet après-midi, la grisaille restera dominante le long du sillon Sambre et Meuse entre Namur et Liège avec encore quelques flocons tandis que sur les autres provinces, c’est le soleil qui l’emportera. Côté température, les maxima resteront dans les négatifs là où les nuages domineront comme à Namur, Saint-Hubert et Liège entre -4 et 0 °C. À Bruxelles, Mons, Ostende et Anvers, les valeurs oscilleront entre 1 et 4 °C.