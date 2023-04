Météo : un mois d'avril 2023 sans atteindre les 20 degrés ?

À Uccle, où les relevés remontent bien plus loin dans le temps, attendre le mois de mai pour le premier jour de printemps (Température maximale égale ou supérieure à 20°C) était plus fréquent par le passé ; plus rare ces 30 dernières années.

Depuis 1892 , il a fallu attendre le mois de Mai à 35 reprises pour connaitre les premiers 20°C de l’année.

, il a fallu attendre le mois de Mai à pour connaitre les premiers 20°C de l’année. Depuis 1991 , cela n’est arrivé que 3 fois: en 1992, 1997 et 2016.

, cela n’est arrivé que 3 fois: en 1992, 1997 et 2016. En 1992, il avait fallu attendre le 13 mai avec une valeur maximale de 22,9°C.

Il est donc probable que 2023 rejoigne cette série, tout va se jouer samedi et dimanche où les prévisions font état de 18 puis 19°C pour Uccle.