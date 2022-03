Météo : un lundi ensoleillé avant le retour de la pluie

Comme prévu, le temps se dégradera demain, mardi. De faibles pluies toucheront le littoral, la province d’Anvers et l’ouest du Hainaut dès la matinée. Ces pluies pourront s’étendre à l’ensemble des régions durant l’après-midi mais resteront plutôt faibles (1 à 5mm en moyenne). Les cumuls deviendront plus importants dans le courant de la soirée et la nuit suivante avec de 10 à 15mm attendus sur le sud-est du Royaume. Les maxima ne dépasseront plus de 11 à 14°C.

La baisse des températures se confirmera mercredi. De pluies modérées sont toujours attendues en matinée sur le sud-est du territoire avant une amélioration rapide par le nord-ouest. Maxima : 7 à 11°C.