Météo : un beau week-end avant un sacré coup de chaud

Les températures resteront raisonnables dimanche, comprises entre 23 °C et 28 °C. Ensuite, il va faire de plus en plus chaud. Cette chaleur brûlante atteindra son paroxysme chez nous mardi avec des températures qui ne seront pas inférieures à 32 °C, jusqu’à 37 °C par endroits. Chaleur dont il faudra se protéger.