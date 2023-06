Le temps reste calme et sec. Le ciel est dégagé ce matin avec au réveil des températures entre 15 et 20° et localement 7° dans les vallées des Hautes Fagnes.

Après-midi, le soleil se partagera le ciel avec quelques cumulus sur tous le pays. Le risque d’un orage isolé est très faible pour cet après-midi et ne concernerait que les régions à l’ouest le long de la frontière française. Les maxima pourront atteindre 32° par endroit.