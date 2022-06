Météo : soleil et douceur ce mardi

Un puissant anticyclone positionné sur l’Europe de l’Ouest va nous protéger par un temps de plus en plus lumineux et chaud. En effet, de la chaleur en provenance du nord de l’Afrique va remonter jusqu’à nos régions d’ici la fin de semaine. C’est déjà le cas en Espagne où le thermomètre a déjà dépassé les 40 °C ce dimanche. Même chose dans le sud-ouest de la France où on attend là aussi des valeurs caniculaires. Chez nous, pas de températures aussi élevées mais tout de même. Le mercure dépassera en de nombreux endroits les 30 °C le week-end prochain.

Ce matin, le ciel est bien dégagé. Le soleil va nous accompagner dès le lever du jour. Les températures matinales laisseront rapidement place à des valeurs qui s’établiront entre 15 et 18 °C en milieu de matinée.