Météo : retour sur les 5 événements majeurs qui ont bouleversé l'été 2022

Au milieu d’une crise du gaz russe et de la guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l’énergie, le cours du Rhin a lui aussi fait paniquer l’industrie allemande cet été. À la mi-août, le patron de DTG (une coopérative de transport maritime), Roberto Spranzi, indiquait à l’AFP que sa flotte devait déjà limiter le poids de ses cargaisons pour éviter tout échouage ce qui impliquait, dans le même temps, de devoir multiplier le nombre de bateaux utilisés pour un même transport. Un problème d’autant plus oppressant que suite à la volonté de l’Allemagne de se détourner du gaz russe, le pays se tourne de plus en plus vers le charbon… et les grandes centrales électriques allemandes se situent justement sur le pourtour du Rhin.

On se souvient qu’il y a quatre ans déjà, en 2018, le niveau du Rhin avait plongé (77 centimètres relevés à Cologne !) suite à de longs mois de sécheresse… On ajoutera, pour être complet, que le débit du Rhin s’est considérablement réduit cet été : environ 650m³ par seconde (en sachant qu’un débit inférieur à 800m³ par seconde été n’a été relevé que deux fois auparavant, en 1949 et en 1976 !).

À Lobith, une commune néerlandaise par laquelle le Rhin pénètre les Pays-Bas, le jeudi 18 août, le fleuve a atteint son plus bas niveau enregistré d’après l’administration des voies navigables et des travaux publics.

Le 20 août, après de fortes pluies en Suisse, le niveau du Rhin est remonté de quelques centimètres mais continue d’être surveillé par les autorités allemandes.