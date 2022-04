Météo : retour des giboulées ou "biquets d’avril"

Demain, c’est un ciel de traîne qui s’installera sur la Belgique. Déjà le matin, les précipitations seront pratiquement généralisées avec quelques chutes de pluie, de grésil voire de neige fondue, surtout au nord et à l’est. Au programme de l’après-midi : une alternance de passages nuageux, d’éclaircies et de quelques giboulées. Du grésil, voire des flocons mouillés, restera possible surtout en Ardenne.

Une façon poétique de vivre les giboulées est d’écouter la chanson " Les eaux de Mars" de Georges Moustaki dont voici un extrait :

C’est l’hiver qui s’efface, la fin d’une saison

C’est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars

La promesse de vie, le mystère profond

Ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond

La météo s’annonce plus clémente dès dimanche avec le retour d’un temps sec, et même du soleil pour les journées de lundi et mardi.