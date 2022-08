Météo : qu’est-ce qui nous attend au mois de septembre ?

Par ailleurs, comme le printemps et l’automne sont les saisons des grands écarts thermométriques, on ne s’étonnera pas, par exemple, qu’à Braine-l’Alleud le 3 septembre 2004, on observait 0,2 °C à l’aube et 26,6 °C au plus chaud de l’après-midi, soit une différence de 26,4 °C.

Du côté des précipitations, il tombe en moyenne 65,3 litres/m² à Uccle. De longues périodes de temps sec ont été observées régulièrement dans notre pays en septembre et cela est peut-être plus enviable qu’un mois trop pluvieux comme l’a été septembre 2001 avec 199,4 litres/m² à Bruxelles, soit 3 fois les quantités moyennes.