Météo progressivement plus nuageuse ce samedi

Le ciel sera plus changeant cet après-midi avec des nuages nettement plus nombreux. On pourrait avoir quelques gouttes en fin de journée sous les nuages les plus épais, notamment le long de la frontière française. Les températures repartent à la hausse par rapport à hier et les maxima atteindront 15 à 16°C en Ardenne, 18 à 19°C le long du sillon Sambre et Meuse ainsi qu’à la côte, 20°C à Bruxelles et jusqu’à 21°C entre Tournai et Anvers.