Météo printanière encore ce vendredi

Le ciel est à nouveau complètement dégagé ce matin et l’on retrouve des petites gelées sur l’est et le sud du pays. En matinée, sous le soleil, le vent d’est soufflera déjà de manière modérée, accentuant l’impression de fraîcheur ce matin.

Dans le courant de l’après-midi, des nuages un peu plus nombreux se développeront, surtout sur la moitié est de la Belgique, d’abord des voiles nuageux d’altitude puis quelques nuages plus compacts en toute fin de journée le long des frontières de l’est tandis que le soleil restera généreux partout ailleurs. Du côté des températures, cela nous donnera 14 à 18 ou 19°C.



Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera peu encombré de nuages, nous reverrons les étoiles, les minima devraient rester positifs : 3 à 7°C, mais parfois un peu plus frais dans les vallées de l’est, comme ces derniers jours.