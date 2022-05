Météo printanière ce mardi

Après une matinée encore assez lumineuse, le ciel sera donc plus franchement partagé entre nuages et éclaircies l’après-midi. Des nuages bourgeonneront et l’on ne peut exclure très localement qu’un de ces nuages provoque une averse mais il faut bien reconnaître que le risque restera limité. Le vent de nord est faible et les températures continuent à remonter de jour en jour, on devrait atteindre 15 à 16°C sur les reliefs et de 18 à 19°C dans le centre du pays. Le ciel aura tendance à se dégager à nouveau en toute fin de journée.