Météo pourrie, covid, trouille et ennui : les mauvais ingrédients qui ont plombé la 2e semaine du Giro

Si le tempérament des gros bras de ce Giro ne favorise pas les offensives de grande envergure, force est de constater que le parcours de cette 2e semaine ne les a pas poussés à changer leur fusil d’épaule.

Freinés par le mauvais temps qui poursuit cruellement le peloton depuis le début de ce Giro, les prétendants à la victoire finale ont volontiers laissé la main aux différentes échappées pour animer les étapes de "transition" (4 sur 6 cette semaine) que leur proposaient les organisateurs.

Profitant de la faiblesse des équipes pour contrôler la course (44 abandons recensés et plusieurs équipes éventrées), les fuyards ont spéculé sur le manque de répondant d’un peloton déjà épuisé pour se disputer les victoires d’étape. Chapeau à eux pour nous avoir entretenus ces derniers jours après avoir affronté pluie, froid et ascensions (mal) réparties sur le parcours.

Vendredi, la terrible étape alpestre disputée à cheval entre l’Italie et la Suisse a été amputée de la terrible ascension du Col du Grand Saint-Bernard après une négociation chahutée entre organisateur et peloton, fatigué par la pluie incessante et effrayé par la menace de flocons au-delà des 2000m. Résultat du compromis : une étape de 74,6 km, bouleversée dans son déroulement et à nouveau accaparée par les échappés, loin devant des favoris trop passifs.