Météo pour ce week-end de Pâques

Ce matin le temps est sec et calme sous les nuages avec parfois de rares éclaircies. En milieu de matinée, les températures affichent 5 à 8 degrés sur l’est pour 9 à 10 degrés du centre à la côte.

Cet après-midi les éclaircies font de timides apparitions qui s’élargiront en cours de journée, notamment sur l’ouest du royaume. Le thermomètre prend des couleurs pour afficher 9 à 11 degrés à Saint Hubert et Spa, 13 à Bruxelles et Charleroi et 10 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit le temps reste sec, le ciel se dégage. Le mercure affiche 3 à 5 degrés sur l’est et 5 à 6 degrés partout ailleurs.

Dimanche les éclaircies sont généreuses dans une ambiance lumineuse, malgré la fraîcheur matinale affichant 2 à 5 degrés à l’aube. En milieu de matinée les valeurs remontent avec 8 degrés à Virton et Botrange, 11 à Namur et Bruxelles et 10 degrés à la mer.

L’après-midi les éclaircies restent présentent malgré la présence de nuages envahissants. Coté mercure, 12 degrés à Spa et Saint-Hubert, 15 à Mons et Gand, toujours un peu plus frais à la côte avec des maxima de 14 degrés et un vent davantage soutenu.

Lundi, après une matinée assez ensoleillée, le ciel se voile ou se couvre à nouveau rapidement avec de la pluie en seconde partie d’après-midi par l’ouest. Le vent de sud-ouest se renforce. Les températures seront comprises entre 14 et 16 degrés.