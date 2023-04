Météo pour ce lundi de Pâques

Ce matin le ciel se couvre rapidement à la côte, ailleurs le temps reste lumineux notamment sur l’est. Les premières gouttes tombent au littoral avant midi sous un vent qui se renforce légèrement. Les températures, en milieu de matinée affichent 9 à 10 degrés sur l’est, 11 à 12 dans le centre et 10 degrés à la mer.

Cet après-midi, ciel gris et temps maussade généralisé. Après la côte la pluie gagne Bruxelles vers 14h00, vers 16h00 Namur et ensuite la Gaume en fin de journée. Le vent se renforce encore un peu pour atteindre 50 km/h. Les températures situées entre 12 et 15 degrés selon les régions.

Ce soir et cette nuit, les pluies concernent encore le Luxembourg et l’est du pays entre 20 et 22 heures. Un peu de fraîcheur du côté de Virton et Spa avec des maximas de 5 degrés, 7 à 8 partout ailleurs.

Mardi matin, le ciel est changeant entre nuages et éclaircies, quelques ondées restent possibles sur l’Ardenne.

L’après-midi, des averses locales avec un ciel toujours nuageux tout au long de la journée. Les valeurs de saisons affichent alors 9 à 11 degrés sur l’est et 13 à 14 degrés dans le centre et à la côte.