Météo pour ce dimanche

Ce dimanche le ciel reste nuageux en première partie de matinée mais les éclaircies s’imposent petit à petit avec un temps sec. Les températures affichent 19 degrés à Virton et à Spa, 20 degrés à Liège, dans le centre et le Hainaut et 19 degrés à la mer.

Cet après-midi le soleil fait de belles apparitions, notamment dans le sud du pays. Au fur et à mesure le ciel se voile annonçant une nouvelle perturbation en soirée. Les températures estivales affichent 23 degrés à Saint-Hubert, 25 à Liège, 26 degrés dans le centre et dans le Hainaut et 23 degrés au littoral.

Ce soir, des averses orageuses arrivent de France pour atteindre l’ensemble du pays avec beaucoup de pluie. Le thermomètre affiche 16 à 17 degrés sur l’est et 18 degrés partout ailleurs.

Demain matin, les nuages domineront le ciel avec encore quelques averses. Au fur et à mesure le temps deviendra plus sec avec un mercure affichant 16 à 20 degrés selon les régions.

L’après-midi des nouvelles averses et des orages traversent le pays sous des maximas de 23 degrés.