Météo pour ce dimanche

Ce soir et cette nuit, ciel dégagé et étoilé avec 10 degrés à Saint-Hubert, 5 à Botrange et 10 degrés sur le reste du pays.

Demain lundi, soleil radieux avec des températures qui progressent rapidement pour atteindre 18 degrés en fin de matinée.

L’après-midi, elles atteindront 25 degrés à l’ombre.