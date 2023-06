Météo : "Potentiellement autant de pluie que sur un mois normal" ce jeudi, que disent les modèles ?

Après des semaines d’un beau temps relatif (soleil et chaleur sont certes bien agréables mais pèsent lourd sur nos sols, nos jardins,…), ce mardi 20 juin a été marqué par une série d’orages qui ont notamment frappé le Hainaut. Pour ce jeudi, ce sont des trombes d’eau qui sont annoncées.

Dès le matin, des précipitations frapperont les provinces de Luxembourg et Liège avant de s’installer sur le centre du pays… avec des quantités prévues qui varient énormément selon le modèle météorologique choisi par le prévisionniste. Pour les scénarios les plus optimistes, les quantités sont comprises entre 20 et 30mm tandis que pour les plus pessimistes, les chiffres avoisinent les 100mm. De quoi donner le tournis et se poser la question suivante : quels sont les différents scénarios ? Nous avons posé la question à Frédéric Glassey, prévisionniste chez Météo News.