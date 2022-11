Météo pluvieuse pour ce mercredi après-midi avant le retour d’un temps plus sec à partir de jeudi.

Un nouveau noyau dépressionnaire s’approchera de l’Angleterre et nous apportera son lot de pluie pour ce mercredi avant de faire marche arrière et d’être poussé par les hautes pressions. Cela permettra de retrouver un temps plus sec sur la Belgique pour la suite de la semaine.

Ce matin, le ciel est partiellement nuageux avec encore de belles éclaircies sur le nord et l’est du pays. Ailleurs, les nuages sont plus nombreux, notamment le long de la France. Ces nuages, plus épais, sont les prémisses d’une nouvelle perturbation qui abordera le pays par l’ouest d’ici 11-12 heures.