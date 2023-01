Météo pluvieuse : plusieurs cours d’eau en pré-alerte de crue

La pluie tombe abondamment sur la Belgique, à certains endroits on a dépassé les 70 litres d’eau par mètre carré en une semaine. Plusieurs cours d’eau sont en phase de pré-alerte de crue, c’est le cas de la basse et de la moyenne Semois. D’autres rivières sont concernées ce samedi : la haute Semois, la Sure, la Chiers et la Vierre.

Ces cours d’eau peuvent déborder et créer des inondations localisées, mais on ne s’attend pas à d’importants dégâts. D’autres cours d’eau pourraient passer en pré-alerte lors de la prochaine mise à jour effectuée par la Direction des Voies hydrauliques de Wallonie. La prudence s’impose donc dans ces localités.