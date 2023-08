Météo pluvieuse : les viticulteurs ont traité préventivement les vignes contre les champignons

La vigilance est actuellement de mise chez les viticulteurs de nos régions. La cause, on la devine, c’est la pluie, et ce temps humide en permanence très peu propice au développement des grains de raisin. L’autre menace, c’est aussi la crainte de voir apparaître des champignons qui pourraient mettre à mal les prochaines vendanges. Pour contrer ces éventuels problèmes, les viticulteurs font de la prévention : ils emploient un traitement spécial pour les pieds de vigne.

Les 20.000 pieds de vigne du Bois de Loë dominent Aubel. La vue serait imprenable s’il n’y avait cette pluie tenace. Charles Piron, gérant du domaine, a donc pris ses précautions : "Sur notre station météo j’ai relevé 19 jours de pluie en juillet pour un cumul de plus de 70.000. On a pris des mesures préventives et on a passé la véraison c’est-à-dire la période où les grappes changent de couleur. On dit qu’une fois passée la véraison, les maladies fongiques sont moins risquées".