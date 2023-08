Météo pluvieuse : les cinémas font le plein

Avec la météo maussade de ces derniers jours, les activités en extérieur font grise mine. Résultat, certains se tournent vers les cinémas. Les chiffres sont visiblement très bons et ce ne sont pas que les grandes structures qui en profitent.

Preuve en est, au cinéma Palace dans le centre de Bruxelles, les chiffres sont très bons. "On avait tablé sur 8500 spectateurs pour le mois de juillet et on a fait 23.000 spectateurs", explique son directeur Eric Franssen.

Au Quai 10, un cinéma situé au cœur de Charleroi, on a tout simplement doublé les chiffres du mois de juillet par rapport à l’année passée. Comme l’explique le responsable communication, Sébastien Capette, les films en version originale rencontrent un grand succès aussi. "Pour donner un exemple, pour Oppenheimer, pour une personne qui venait le voir en version française, on en avait quatre qui venaient le voir en version originale". Et la tendance se confirme aussi pour l’autre blockbuster du moment : Barbie.

Il semblerait donc que la météo maussade combinée à une offre de films abondante permet aux cinémas d’avoir le sourire.