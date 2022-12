Météo : Noël au balcon oui, mais avec un parapluie alors

Retour de la pluie pour la journée de Noël qui se déroulera au balcon avec un parapluie car la douceur va persister. Les températures s’établiront entre 8 °C et 10 °C ce dimanche 25 décembre.

Le temps restera humide lundi. Mardi, le temps sera sec et lumineux mais plus frais. Retour de quelques gelées la nuit en Ardenne et les températures seront conformes aux normales de saison : de 3 °C à 7 °C.

Mercredi sera frais le matin avant le retour de la pluie par l’Ouest et après les averses de jeudi, on terminera probablement l’année avec des températures douces, beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Cela reste évidemment à confirmer. En attendant, passez un joyeux Noël.