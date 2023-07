Météo : ni très beau, ni très mauvais

Ce samedi matin, il fait un peu frisquet avec de 12 à 15°. Une perturbation peu active traversera la Belgique d’Ouest en Est et donnera entre 1 et 5 mm de pluie sous un ciel globalement bien couvert. Des éclaircies reviendront par l’Ouest dès la mi-journée. Le temps est venteux.

Ce samedi après-midi, le ciel redevient variable partout avec le retour d’éclaircies mais sous les bancs nuageux, quelques averses, ponctuelles, pourront se produire ici ou là, souvent faibles. Les températures sont sous les valeurs de saison (entre 17 et 22°), le tout accompagné d’un vent modéré. La nuit prochaine, le ciel sera un peu plus dégagé.

La matinée de dimanche sera assez clémente. Dimanche après-midi, alternance d’éclaircies et de nuages accompagnés d’un vent d’ouest sensible. Le temps devrait rester souvent sec avec tout au plus quelques gouttes locales possible. Maxima autour des 22-23°.

Il n'y a pas de dégradation marquée en vue pour la semaine prochaine mais globalement il fera souvent venteux sous un ciel souvent variable. Il ne fera ni franchement grand beau ni très mauvais. On n’attend pas de phénomène violent, pas de grosse chaleur. Il fera souvent venteux mais sans excès.