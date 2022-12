Dans le courant de l’après-midi, les nuages auront tendance à s’épaissir sur l’ouest et le centre du pays. Ailleurs le ciel restera plutôt lumineux. Les températures seront bien trop basses pour la saison comprise entre -4 °C sur la hauteur de l’Ardenne et 0 °C sur le centre du pays, 1 °C entre Charleroi et Liège. Pas de dégel au sud du Sillon Sambre et Meuse et sur le nord-ouest du pays.