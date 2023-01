Météo mardi : retour d’un temps plus sec et lumineux

C’est le retour d’un temps plus stable après des jours de précipitations sur le pays grâce à une faible crête anticyclonique. Nous sommes entre deux fronts, une qui s’éloigne vers le nord et un autre qui circule sur la moitié nord de la France. L’air polaire s’accentuera ces prochains jours avec températures qui baisseront et des gelées qui deviendront de plus en plus marquées.

Ce matin, le temps est sec avec un ciel partiellement nuageux. Le soleil réussira à s’imposer d’ici la fin de matinée avec de belles éclaircies sur le centre et le nord du pays tandis que sur les hauteurs, le temps sera plus nuageux. Attention au verglas ce matin, puisque les températures étant sous le zéro degré en de nombreux endroits et les routes encore humide, les chaussées peuvent être glissantes.