Cet après-midi, verra l’arrivée de nouvelles averses qui débarqueront par la France et le littoral. Ces précipitations pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre voire d’un orage. Le vent de sud-ouest sera modéré et soufflera en rafales entre 50 et 60 km/h. Les températures, toujours aussi douces, se situeront entre 15 °C sur les hauteurs, 16 °C en bord de mer, 17 °C dans le Hainaut, 18 °C à Namur, Liège et Bruxelles et jusqu’à 19 °C à Hasselt.