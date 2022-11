Cet après-midi, le front perturbé avancera vers l’Allemagne et s’évacuera en soirée. En début d’après-midi, le temps deviendra déjà plus sec sur le centre et le nord du pays avec une courte éclaircie tandis qu’il pleuvra encore un peu sur les provinces du Luxembourg, de Liège et du Limbourg. Il fera cet après-midi 5 °C à Saint-Hubert, 6 °C à Virton, 7 °C à Spa, 9 °C le long du Sillon Sambre et Meuse, 10 °C entre Mons et Bruxelles et jusqu’à 11 °C sur l’ouest.