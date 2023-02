Cet après-midi, une nappe de nuage s’étendra au nord d’une ligne allant d’Ostende à Saint-Hubert. Le soleil restera bien généreux sur les régions situées le long de la France. Côté température, il ne fera pas plus de 1°C à Botrange, 3°C entre Spa et Saint-Hubert, 4°C à Namur et Charleroi, 5°C à Liège, Mons et Bruxelles et jusqu’à 6°C en bord de mer. Le vent de nord-est restera sensible.